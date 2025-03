Aujourd’hui en Suisse

Valérie Dittli n’est plus la grande argentière vaudoise. Mise en cause par une analyse externe de son département, la conseillère d’État doit céder la gestion des finances à sa collègue Christelle Luisier. Elle reste cependant en charge des autres services de son département.

Le Conseil d’État vaudois a rendu public l’audit commandé à l’ancien président de la Banque nationale suisse Jean Studer. Il pointe un conflit entre Valérie Dittli et la directrice générale de la fiscalité «qui met en péril la santé de plusieurs collaborateurs» et recommande de prendre des mesures «au plus vite».

«Je suis prête à assumer les conséquences de mes actions», a déclaré Valérie Dittli. D’origine zougoise, Valérie Dittli avait fait les gros titres lorsqu’elle avait accédé au gouvernement vaudois en 2022, à même pas 30 ans. Les journaux avaient raconté avec passion la «success story» de la jeune femme et de sa sœur Laura, ministre dans le canton de Zoug.