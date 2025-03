Aujourd’hui en Suisse

Par conséquent, Economiesuisse, l’Union patronale suisse et l’Union suisse des arts et métiers ne parviennent plus à faire passer leurs arguments auprès de l’électorat, écrit le quotidien alémanique NZZ. Cela oblige les associations à repenser fondamentalement leurs stratégies de communication et de campagne, déclare Fabio Regazzi, président de l’Union suisse des arts et métiers, au journal.

L’observateur politique Michael Herrmann explique la perte de pouvoir des associations par des tensions croissantes au sein de l’économie. Alors qu’une partie de l’économie se dirige vers la durabilité, la diversité et l’Europe, d’autres misent fortement sur la différenciation. «Dans ce contexte, il n’est plus guère possible de se positionner comme la voix de l’économie», explique Michael Hermann.

Parallèlement, les syndicats se sont unis et la méfiance envers l’élite économique s’est accrue. Ainsi, les associations économiques luttent actuellement pour des réformes. Mais là aussi, selon la NZZ, il n’y a pas de consensus sur la forme que devraient prendre ces réformes. Quellen