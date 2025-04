Aujourd’hui en Suisse

Le texte «Une société et une économie fortes grâce au congé parental (initiative pour un congé familial)» a été publié mardi dans la Feuille fédérale. Le but de cette initiative est double. Il s’agit d’une part de favoriser l’égalité des chances dans les vies professionnelle et familiale. L’objectif est d’autre part d’augmenter la part des mères sur le marché du travail, afin de pallier le manque de main-d’œuvre.

Le projet émane d’une alliance de gauche et du Centre. Concrètement, l’initiative demande que le congé actuel de 14 semaines pour les mères passe à 18 semaines et que le second parent dispose du même congé de 18 semaines.