Aujourd’hui en Suisse

J'écris sur les développements politiques et les questions sociales qui sont pertinentes pour les Suisses de l'étranger. Dans le cadre du projet de la SSR «dialogue», j'ai également pour objectif d'encourager les débats multilingues entre les Suisses de l'étranger et les personnes vivant en Suisse. Après avoir obtenu mon diplôme à l'école de journalisme MAZ, j'ai travaillé comme directrice des programmes d'une radio locale à Bâle. J'ai fait des reportages sur des sujets politiques, économiques, sociaux et culturels. Je travaille pour SWI swissinfo.ch depuis 2023.