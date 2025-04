Aujourd’hui en Suisse

L’économie suisse a appris cette semaine que ses produits seront taxés à hauteur de 31% par les droits de douane américains. C’est un taux élevé, en particulier par rapport à d’autres partenaires commerciaux des États-Unis. Jusqu’à présent, l’industrie pharmaceutique était encore exemptée, ne devant s’acquitter que d’un taux plancher de 10%. Mais ce vendredi, Donald Trump a aussi menacé l’industrie pharmaceutique de «méga-taxes». Les cours des actions de Roche et de Novartis ont décroché (jusqu’à -5%).

Ce coup de massue tarifaire fait trembler les bourses et l’économie d’exportation dans le monde entier. Ce vendredi, d’autres réactions et estimations nous parviennent de différents secteurs d’exportation suisses. L’industrie horlogère, en particulier dans les segments d’entrée et de milieu de gamme, craint des pertes sur l’important marché américain, car la hausse des droits de douane est difficile à répercuter sur le prix de vente. On s’attend en outre à une augmentation des ventes parallèles et à un possible désinvestissement.

Selon SRF, l’administration Trump ignore dans son calcul que parallèlement à son excédent commercial, la Suisse présente aussi un déficit de 21 milliards de francs vis-à-vis des États-Unis dans le domaine des services, dû notamment aux droits de licence pour les logiciels et autres services. De plus, les entreprises suisses investissent plus d’argent aux États-Unis que dans n’importe quel autre pays. Les relations entre deux pays sont plus complexes que le simple commerce de marchandises, estime SRF.

Si les droits de douane étaient effectivement introduits de la manière prévue par l’administration Trump, cela serait dommageable pour l’économie suisse. L’élément décisif sera de savoir si les annonces sont mises en œuvre sous cette forme ou si des concessions sont accordées.