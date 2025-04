Aujourd’hui en Suisse

Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

La collecte est destinée aux victimes du tremblement de terre en Asie du Sud-Est. La Chaîne du Bonheur s’engage là où la détresse humanitaire est la plus grande et où elle peut apporter une aide rapide et efficace en collaboration avec ses organisations partenaires suisses. Actuellement, la détresse est particulièrement grande en Birmanie.

Dix jours après le grave tremblement de terre, le nombre de morts continue d’augmenter. Jusqu’à présent, 3514 corps ont été retrouvés et 210 personnes sont encore portées disparues, a annoncé la junte militaire au pouvoir en Birmanie. Le nombre réel de morts pourrait être encore bien plus élevé. À cela s’ajoutent les problèmes de la guerre civile, qui affectent également l’accès humanitaire, et la saison des pluies qui entrave le travail des secouristes et rend la situation encore plus dramatique pour les sinistrés.

La Chaîne du Bonheur a été fondée en 1946 par la SSR et collecte depuis bientôt 80 ans des dons pour les personnes en détresse en Suisse et à l’étranger.