Aujourd’hui en Suisse

Le Tages-Anzeiger a interrogé plusieurs professeures et professeurs suisses. Politologue à l’Université d’Alabama à Birmingham, Tina Kempin Reuter estime qu’une «ligne rouge» serait franchie si sa liberté de recherche et d’enseignement venait à être restreinte ou si elle ne pouvait plus défendre ses valeurs. «Actuellement, ma liberté académique n’est pas menacée», précise-t-elle. Mais l’idée de quitter les États-Unis reste présente à son esprit.

Pour le sociologue Andreas Wimmer, qui enseigne à la Columbia University de New York, la situation est complexe et peut évoluer très rapidement. Il constate un climat de peur, «où les gens n’osent plus dire ce qu’ils pensent».

Restons aux États-Unis, où le géant pharmaceutique Novartis prévoit d’investir 23 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années dans l’extension de ses capacités de production et de recherche. Le groupe veut notamment construire sept nouvelles installations et agrandir plusieurs sites existants, avec l’objectif de produire localement tous les médicaments destinés au marché américain.

Dans son communiqué, Novartis ne précise pas si la politique douanière de Washington a influencé cette décision. Mais selon Tobias Bossard, journaliste à la SRF, cet investissement s’inscrit depuis longtemps dans la stratégie du groupe. Il est possible qu’avec Donald Trump, cela prenne juste un peu plus d’ampleur, et que les choses aillent plus vite.»