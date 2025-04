Aujourd’hui en Suisse

Le 11 mai, Bâle accueillera la grande cérémonie d’ouverture du Concours Eurovision de la chanson, qui s’accompagnera de fêtes et de musiques allant de la techno à la musique de fanfare. Le traditionnel tapis turquoise – le plus long de l’histoire de l’ESC à ce jour – sera déroulé.

Pour permettre au public de circuler facilement, les CFF et la communauté de transport bâloise prolongeront les horaires et mettront à disposition des trains et des trams spéciaux.

La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), organisatrice de l’événement, met un point d’honneur à inclure le plus de personnes possible. Ainsi, les spectacles seront sous-titrés et signés dans toutes les langues nationales, entre autres.