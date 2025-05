Aujourd’hui en Suisse

496 personnes possèdent actuellement en Suisse un visa doré. C’est 92 personnes de plus qu’en 2023, ce qui correspond à une augmentation de 22% en seulement deux ans. Les cantons suisses offrent leur droit de séjour pour un montant compris entre 250’000 et un million de francs d’impôts par an.

Ce sont toujours les riches Russes qui sont le plus souvent au bénéfice d’un tel titre de séjour au sein de la Confédération, et ceci malgré la guerre en Ukraine. De plus en plus de visas dorés sont désormais attribués à des personnes en provenance de Chine, des États-Unis ou de Grande-Bretagne. Le cas le plus connu est celui du chanteur britannique Robbie Williams, qui vit dans le canton de Berne.

Ces programmes de résidence par investissement sont de plus en plus controversés, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine. Au cours des dernières années, plusieurs pays ont abandonné la pratique. C’est notamment le cas de la Grande-Bretagne ou de l’Irlande.