Aujourd’hui en Suisse

Des taxes plus élevées pour les étudiants étrangers et celui qui veut monter dans le car postal à vélo doit réserver la place pour son deux-roues: plusieurs nouveautés et modifications législatives entrent en vigueur ce jeudi 1 er mai en Suisse .

Les étudiants étrangers des Écoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne devront payer davantage à partir du semestre d’automne. Concrètement, un semestre leur coûtera 2190 francs, soit trois fois plus que ce que les étudiants suisses paient dans les écoles polytechniques fédérales. Les étudiants du Lichtenstein et les étudiants étrangers qui résidaient en Suisse lorsqu’ils ont obtenu leur diplôme de fin d’études secondaires sont exclus de cette réglementation. Les étudiants de l’UE ne sont probablement concernés que temporairement par l’augmentation des frais. Lors des négociations avec l’UE, la Suisse s’est engagée à traiter les étudiants de l’UE de la même manière que les étudiants suisses en ce qui concerne les frais de scolarité.

Une autre nouvelle réglementation concerne les entreprises de transport routier. Celles-ci doivent désormais satisfaire à des prescriptions plus précises pour prouver le siège de l’entreprise. L’objectif est d’empêcher les entreprises de transport étrangères de créer des sociétés boîtes aux lettres en Suisse afin de contourner l’interdiction de cabotage. Selon cette interdiction, les entreprises étrangères qui n’ont pas d’établissement en Suisse ne peuvent pas non plus transporter de marchandises sur le territoire suisse.

Les personnes qui surestiment leurs performances sportives et souhaitent se reposer les jambes dans le car postal au lieu de terminer leur trajet à vélo ne pourront plus le décider spontanément à l’avenir. Certaines lignes de cars postaux, par exemple dans les Grisons ou en Valais, introduiront entre mai et octobre 2025 une obligation de réservation pour les places de vélo en raison du grand nombre de vélos dans les véhicules – coût de chaque réservation, en plus du billet pour le vélo: deux francs.

Texte traduit de l’allemand par DeepL/op