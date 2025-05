Aujourd’hui en Suisse

Qu’est-ce qui est le plus important pour les personnes qui vivent en Suisse pour être satisfaites dans la vie? C’est la question que notre équipe Dialogue a posée et à laquelle plus de 50’000 internautes ont répondu. Près de 30% des gens interrogés ont indiqué que le plus important pour leur bonheur était d’être sincère.

Pour beaucoup, il est également important de profiter de la vie ou de construire des relations solides. À l’autre extrémité, on trouve la réponse «L’important, c’est qu’on se souvienne de moi», avec moins d’un pour cent des citations et «réussir dans la vie» avec seulement 1,5%.

Le sondage «Comment ça va, la Suisse?» fait le point sur les préoccupations et les souhaits de la population du pays et des Suisses de l’étranger. Sa troisième itération démarre aujourd’hui avec, outre les interrogations sur le bien-être et les réflexions sur les grands thèmes actuels, de nouvelles questions sur la richesse et la sécurité. Participez au troisième grand sondage!Lien externe