Aujourd’hui en Suisse

«Une chose est sûre: l’organisation d’un grand événement nécessite beaucoup d’argent», lit-on sur SRF. Selon les dernières estimations, le coût de l’ESC s’élève à environ 60 millions de francs suisses. La ville de Bâle (35 millions), la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR, 20 millions) et l’Union européenne de radiodiffusion et télévision (UER, 6 millions) se partagent cette somme.

Ces dernières années, l’événement a coûté entre 10 et 70 millions. L’édition bâloise fait donc partie des plus chères. Mais quelles sont les retombées pour l’économie locale?

Elles sont difficiles à calculer et le resteront après l’événement, mais selon une étude qui a analysé la valeur ajoutée de l’ESC Liverpool 2023, Bâle peut s’attendre à des retombées de 60 millions de francs. La ville espère également que l’impact de l’ESC ne s’estompera pas trop vite et que l’événement apportera une valeur ajoutée durable, qui lui donnera de la visibilité et la rendra plus attrayante en tant que lieu d’accueil de grands événements à l’avenir.

Outre l’aspect économique, il ne faut pas oublier le coup de pouce que la participation à l’Eurovision offre aux jeunes artistes, rappelle SRF. Le Suisse Remo Forrer, qui a représenté la Confédération au concours de Liverpool en 2023, peut depuis lors se permettre de vivre exclusivement de sa musique.

