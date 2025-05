Aujourd’hui en Suisse

Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

La déclaration critique les plans du gouvernement israélien selon lesquels l’aide ne pourrait être fournie que dans des lieux sécurisés par des forces de sécurité privées. Récemment créée, la «Fondation humanitaire de Gaza», qui a son siège à Genève, joue également un rôle dans les plans israéliens.

Dans une interview accordée à SRF News, Monika Schmutz Kirgöz, ambassadrice et cheffe de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord au DFAE, déclare que la Suisse est en grande partie d’accord avec la déclaration des 27 États. Toutefois, le DFAE critique la formulation imprécise de cette déclaration. «La déclaration mentionne un mécanisme de distribution de biens humanitaires – sans que l’on sache exactement à quoi il doit ressembler. On sait très peu de choses sur la Fondation humanitaire de Gaza».

Une participation de la Suisse à la fondation est pour l’instant exclue. La Suisse continue d’insister pour que l’aide humanitaire normale puisse arriver dans la bande de Gaza, explique l’ambassadrice. «Depuis lundi, des camions entrent à nouveau dans le territoire, mais il y en avait six lundi, 97 mardi et 100 hier. C’est loin d’être suffisant. Il faut 600 camions chaque jour». Et plus clairement encore: «Ce blocus humanitaire doit être levé immédiatement».