Aujourd’hui en Suisse

Helvètes du monde, bonjour,

Plus grosses, plus polluantes, pourtant pas plus sûres: les Suisses achètent toujours plus de voitures qui consomment beaucoup et prennent de la place dans l’espace urbain. Malgré une légère diminution par rapport à 2023, la tendance se poursuit et les SUV atteignent encore 55,7% des nouvelles immatriculations en 2024.

Bonne lecture,