Aujourd’hui en Suisse

Au moment de la publication de cette revue de presse, les informations sont encore fragmentaires. Selon les autorités sur place, il s’agit du scénario le plus pessimiste. Selon toute vraisemblance, les bâtiments et les infrastructures ont subi d’importants dégâts. Une onde de choc due au déplacement de l’air a été clairement ressentie et, pendant un moment, il n’y a plus eu d’électricité.

Cette issue ne constitue pas vraiment une surprise, car le danger se rapprochait. Un premier écroulement s’était produit mardi à 18h00 et un second dans la nuit de mardi à mercredi à 04h00. Dans ces deux cas, les débris de glace, de roche et de neige n’avaient pas encore atteint le village, mais s’étaient arrêtés contre un paravalanche à quelques centaines de mètres des habitations.

La catastrophe n’a donc pas pris les autorités de court. À la suite des éboulements de la veille, le gouvernement valaisan avait déclaré une «situation particulière» en ce qui concerne le village de Blatten, qui a été évacué ces derniers jours. La population avait été invitée à suivre strictement les instructions des autorités et à ne pas pénétrer dans la zone menacée.