Aujourd’hui en Suisse

La Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN) est en train de sombrer. Pour rénover sa flotte et développer ses services, elle a besoin d’au moins 500 millions de francs. Un plan de sauvetage sera soumis aux actionnaires d’ici la fin de l’année.

Actuellement, six des huit bateaux à vapeur de la flotte historique de la «Belle Époque» sont à l’arrêt. Le «Suisse» est bloqué pour cause de pannes, ce qui a provoqué 3000 annulations et beaucoup de mécontentement. L’année dernière, le «Simplon» avait eu un accident dans le port de Cully (Vaud).

«Nous avons besoin de 150 millions pour le chantier naval, de 150 millions pour les navires de la Belle Époque et de 200 à 300 millions pour développer l’offre de transport public», a déclaré Vincent Pellissier, directeur général de la CGN, à la RTS.

Les cantons de Vaud, de Genève et du Valais, qui détiennent 57% de la société, joueront un rôle central dans l’évaluation des mesures à prendre et dans la décision de maintenir ou non la société à flot, même littéralement.

