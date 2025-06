Aujourd’hui en Suisse

Mauvaise aventure pour une Suissesse aux États-Unis qui voulait fêter son anniversaire à New York. À la place, elle s’est retrouvée incarcérée dans un centre de détention du New Jersey.

Ce qui est arrivé à cette femme pourrait arriver à n’importe qui, estime l’avocat Pascal Ronc, interrogé par la Neue Zürcher Zeitung. Selon lui, c’est une conséquence directe des politiques d’immigration mises en place par l’administration Trump. Lara – un prénom d’emprunt choisi par la NZZ pour protéger son identité – a atterri à New York le 9 avril avec un visa touristique valide. Étudiante en pédagogie et enseignante, elle se rendait dans la Grosse Pomme pour fêter son anniversaire avec des amis vivant sur place. Une ville qu’elle connaît bien puisqu’elle y a fait des voyages d’études.

Dès son atterrissage, Lara est sélectionnée pour des contrôles supplémentaires par les agents des douanes et de la protection des frontières, et passe six heures avec d’autres passagers. Les agents lui demandent pourquoi elle voyage si souvent et lorsqu’ils découvrent qu’elle donne également des cours en ligne à des étudiants américains, ils la soupçonnent de vouloir travailler illégalement dans le pays. Ils lui demandent alors de déverrouiller son téléphone, ainsi que ses codes d’accès à ses réseaux sociaux et à sa banque en ligne. Ils ne croient pas à ses explications et lui disent: «Soit vous admettez que vous êtes ici pour travailler, soit vous allez en prison». La femme demande alors un avocat et à contacter l’ambassade de Suisse, mais elle s’entend répondre: «Vous n’avez aucun droit ici, vous n’êtes pas une citoyenne américaine».

Lara a été menottée aux pieds et à la taille, puis transférée à l’Elizabeth Detention Centre, dans le New Jersey. «J’ai pleuré pour la première fois», raconte-t-elle à la NZZ. «Le centre héberge 350 personnes, alors qu’il ne dispose que de 250 places. Les médicaments, l’eau potable et le savon manquent». Lara, qui a ses règles, ne reçoit un tampon qu’après de nombreuses demandes. Au bout de 24 heures, la femme – toujours menottée, les vêtements tachés de sang et avec «des ecchymoses et des blessures documentées par des photos» – est escortée par des agents armés jusqu’à un avion pour être expulsée.

Ce n’est qu’une fois dans les airs que son passeport et son téléphone lui sont rendus. Le Département fédéral des affaires étrangères, qui est intervenu auprès des autorités américaines par l’intermédiaire de son consulat à New York, a indiqué qu’il avait fait part de sa préoccupation au sujet de ce qui s’était passé lors d’une réunion en avril avec le chargé d’affaires américain à Berne.