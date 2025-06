Aujourd’hui en Suisse

Les enfants et les adolescents suisses ne se sentent plus à l’aise dans les vestiaires et les douches des écoles. C’est ce que révèle une étude menée auprès de 458 enseignantes et enseignants d’éducation physique en Suisse, comme le rapporte la Tribune de Genève.

Une grande majorité des personnes sondées a indiqué qu’il n’y avait pas assez d’intimité dans les vestiaires collectifs. Et ce n’est pas seulement lié à des sentiments personnels de honte ou d’insécurité – même s’ils sont en hausse.

Les élèves redoutent également d’être filmés à leur insu par leurs camarades au moment de se changer ou de prendre une douche. Pour celles et ceux qui ne s’identifient pas au genre qui leur a été assigné ou qui ne se reconnaissent pas dans un modèle binaire, la division entre vestiaires féminins et masculins constitue une difficulté supplémentaire. Seuls 13,5% des enseignants et enseignantes interrogés ont déclaré n’avoir jamais constaté de malaise chez leurs élèves.

Face à ce constat, l’Association suisse d’éducation physique plaide pour une combinaison de vestiaires collectifs et individuels. Elle recommande également un aménagement en spirale à leur entrée, permettant au personnel enseignant de communiquer avec les élèves sans porter atteinte à leur intimité.

Texte traduit de l’allemand à l’aide de DeepL/dbu