Aujourd’hui en Suisse

L’activité physique joue un rôle essentiel pour la santé, car elle a des effets positifs sur de nombreux aspects du corps et du psychisme.

Dans le cadre d’un sondage portant sur la relation de la population avec les caisses maladie, une question abordait également l’espérance de vie souhaitée. Les réponses des 1212 personnes interrogées ont surpris le responsable cette étude réalisée par le cabinet de conseil Deloitte. «Avec un âge souhaité moyen d’environ 93 ans, nous ne nous attendions pas à un chiffre aussi élevé», a déclaré Marcel Thom à SRF News.

En Suisse, l’espérance de vie moyenne actuelle est de 84 ans ou plus précisément de 82,2 ans pour les hommes et 85,8 ans pour les femmes, selon l’Office fédéral de la statistique. Mais aujourd’hui, on observe un véritable engouement pour la longévité: des cliniques dites de «longevity» fleurissent un peu partout, explique le responsable de l’étude.

L’objectif est de vieillir en bonne santé. Et pour cela, les Suisses sont prêts à participer financièrement, selon le sondage. 60% des personnes interrogées déclarent être prêtes à dépenser jusqu’à 150 francs par an pour vivre plus longtemps en bonne santé, tandis que 40% seraient prêtes à investir davantage.