Aujourd’hui en Suisse

Un scénario complètement fou! À la 79e minute, les Suissesses semblaient condamnées à l’élimination après un but finlandais marqué sur penalty. À la 92e minute, explosion de joie: Riola Xhemaili égalise et propulse la Suisse en quarts de finale. La Nati affrontera l’Espagne ou l’Italie vendredi 18 juillet à Berne.

«Jusqu’à la dernière seconde, je savais que nous allions marquer. Nous méritions bien plus et nous l’avons fait à la fin», a réagi l’attaquante soleuroise, Riola Xhemaili. Dans le Bund, la sélectionneuse Pia Sundhage a salué ce moment comme «le meilleur match nul de [sa] carrière, et certainement le plus palpitant».

La presse helvétique aussi savoure l’exploit. Arcinfo souligne la «force de caractère remarquable» de l’équipe. Blick se réjouit d’une «jeune génération qui ne se pose aucune limite». Le Tages Anzeiger qualifie Pia Sundhage «d’architecte du grand succès». Et la Liberté se plaint de la difficulté d’obtenir une saucisse auprès des buvettes du stade, mais se dit rassasiée par le dénouement du match.