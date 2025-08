Aujourd’hui en Suisse

Selon la SonntagsZeitung et le SonntagsBlick, l’appel a commencé courtoisement, avant que Donald Trump ne critique avec véhémence le déficit commercial avec la Suisse, jugeant insuffisante la proposition d’imposer des droits de douane de 10% à la Confédération, pourtant incluse dans une déclaration d’intention convenue entre une délégation suisse et des représentants de l’administration américaine. Il ne manquait plus que la signature du locataire de la Maison-Blanche.

Mais quelque chose a dérapé au cours de ces 30 minutes d’échange. Le président américain aurait exigé des «concessions significatives», laissant entendre qu’un «pays très riche» comme la Suisse ne pourrait conclure un accord sans offrir de nouvelles ouvertures. Karin Keller-Sutter aurait tenté d’expliquer les causes du déséquilibre commercial et de défendre l’accord technique laborieusement négocié les mois précédents. D’après les reconstitutions, son interlocuteur se serait montré de plus en plus irrité, qualifiant même son ton de «pédant».

L’entourage de Donald Trump serait allé jusqu’à envoyer un SMS à la directrice du Secrétariat d’État à l’économie, Helene Budliger Artieda, lui suggérant de mettre fin à l’appel. Celui-ci aurait été interrompu quelques minutes plus tard.