Aujourd’hui en Suisse

La participation électorale des Suisses de l’étranger a convaincu le gouvernement cantonal de Bâle-Ville.

Après les bonnes expériences avec les Suisses de l’étranger, l’ensemble de la population du canton de Bâle-Ville devrait pouvoir voter en ligne au second semestre 2026 – à condition que le Grand Conseil (parlement cantonal) approuve les 6,7 millions de francs nécessaires.

Les Suisses de l’étranger montrent l’exemple: grâce à leur forte participation au vote électronique, le canton de Bâle-Ville souhaite désormais rendre l’e-voting accessible à l’ensemble de la population. Dès l’année prochaine, les citoyennes et citoyens devraient pouvoir voter et élire en ligne.

«Les expériences avec les Suisses de l’étranger sont très positives», a déclaré la chancelière d’État Barbara Schüpbach au Journal régional Basel Baselland de radio SRF. 68% des personnes qui ont participé à la dernière votation depuis l’étranger l’ont fait en ligne.

C’est pourquoi l’offre va maintenant être étendue. Elle devrait être prête dès le second semestre 2026, à condition que le Grand Conseil approuve les 6,7 millions de francs prévus pour le vote électronique sur les dix prochaines années.

Selon les directives de la Confédération, pas plus de 30% de l’électorat cantonal peuvent participer au vote électronique. À Bâle-Ville, la règle est la suivante: les premiers inscrits votent en ligne. Mais la Chancellerie d’État ne s’attend pas à un afflux massif. Dans les communes pilotes du canton de Saint-Gall, environ 15% de l’électorat s’étaient inscrits au début, puis ce taux a augmenté lentement, explique Barbara Schüpbach. Concernant les préoccupations liées à la sécurité, elle affirme que l’on fait confiance au système de la Poste.