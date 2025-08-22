Aujourd’hui en Suisse

Chères lectrices, chers lecteurs,

Oui à la carte d’identité électronique et oui à la suppression de la valeur locative: c’est ce que prévoit le premier sondage de la SSR en vue des votations fédérales du 28 septembre. Toutefois, la campagne vient à peine de commencer.

Par ailleurs, la controverse autour de l’acquisition de nouveaux avions de combat persiste. Une prolongation de l’utilisation des avions actuels est également en discussion.

Enfin, le directeur suisse de l’Office de secours de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a annoncé sa démission.



Bonne lecture!