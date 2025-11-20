Aujourd’hui en Suisse

Nos animatrices ont répété et se sont préparées pendant des mois, et le grand jour est arrivé: écoutez dès aujourd’hui la bande-annonce et abonnez-vous à notre nouveau podcast «Adieu, merci la Suisse» sur le thème de l’expatriation et de la vie à l’étranger.

Vous êtes Suisse et envisagez de déménager dans un autre pays? Ou vous avez déjà franchi le pas? Swissinfo présente un nouveau podcast audio et vidéo en suisse allemand et en français: «Ade merci, SchweizLien externe» ou «Adieu, merci la SuisseLien externe».

Écoutez la bande-annonce et abonnez-vous dès aujourd’hui au podcast pour ne rien manquer!

Le premier épisode sera disponible le 25 novembre sur Apple PodcastsLien externe, SpotifyLien externe, l’application SWIplus et partout où l’on trouve des podcasts.

Dans ce podcast, vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir pour vous lancer dans la vie à l’étranger. Nous y discutons avec des Suisses du monde entier, qui ont déjà sauté le pas, et avec des spécialistes qui partagent leur expertise avec nous.