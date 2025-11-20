Aujourd’hui en Suisse
Un nouveau podcast Swissinfo qui vous est destiné sera disponible dès le 25 novembre. «Adieu, merci la Suisse» traite de tous les thèmes liés à l'expatriation et la vie à l'étranger. Abonnez-vous dès maintenant!
Également dans la revue de presse: de la microélectronique suisse dans les bombes russes, une association déclare la guerre au tabou de l'inceste et Roger Federer entre au Tennis Hall of Fame.
Nos animatrices ont répété et se sont préparées pendant des mois, et le grand jour est arrivé: écoutez dès aujourd’hui la bande-annonce et abonnez-vous à notre nouveau podcast «Adieu, merci la Suisse» sur le thème de l’expatriation et de la vie à l’étranger.
Vous êtes Suisse et envisagez de déménager dans un autre pays? Ou vous avez déjà franchi le pas? Swissinfo présente un nouveau podcast audio et vidéo en suisse allemand et en français: «Ade merci, SchweizLien externe» ou «Adieu, merci la SuisseLien externe».
Écoutez la bande-annonce et abonnez-vous dès aujourd’hui au podcast pour ne rien manquer!
Le premier épisode sera disponible le 25 novembre sur Apple PodcastsLien externe, SpotifyLien externe, l’application SWIplus et partout où l’on trouve des podcasts.
Dans ce podcast, vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir pour vous lancer dans la vie à l’étranger. Nous y discutons avec des Suisses du monde entier, qui ont déjà sauté le pas, et avec des spécialistes qui partagent leur expertise avec nous.
Une troisième place pour la Suisse. D’ordinaire, il s’agit d’un résultat positif, mais dans ce contexte, ce classement est très discutable: des recherches montrent que l’on trouve beaucoup de composants microélectroniques suisses dans les armes russes.
Les services secrets ukrainiens trouvent régulièrement des composants suisses dans les drones et les missiles russes. Seules la Chine et les États-Unis fournissent plus de composants que la Suisse. Malgré l’interdiction de telles exportations, les produits high-tech suisses continuent d’arriver en Russie par des voies détournées, comme la Turquie, la Chine ou le Kazakhstan. C’est ce que rapportent le Tages-Anzeiger et la SRF.
Les exportations de microélectronique de la Suisse vers ces pays ont considérablement augmenté depuis le début de la guerre, ce qui laisse supposer l’existence de transactions détournées et de failles dans les chaînes d’approvisionnement internationales. Les entreprises suisses concernées nient toute violation directe des règles d’exportation et renvoient à leurs mesures de conformité.
L’Ukraine demande des sanctions strictes contre tous les fournisseurs de l’industrie russe de l’armement, tandis que les autorités suisses misent jusqu’à présent principalement sur la sensibilisation et la coopération, sans avoir prononcé jusqu’à présent de sanctions dans de tels cas.
Une association active dans toute la Suisse déclare la guerre à l’inceste. Elle souhaite soutenir les victimes et sensibiliser les politiques à ce sujet.
Avec «Stop Inceste», la Suisse dispose pour la première fois d’une plateforme nationale qui vise à rendre plus visible la violence sexuelle au sein des familles et à la combattre efficacement. De nombreuses agressions resteraient cachées parce que les victimes ont honte ou ne trouvent pas de soutien. L’association veut désormais leur donner une voix.
L’association se décrit comme une organisation faîtière intercantonale et un centre de compétence spécialisé dans l’inceste. L’un de ses axes prioritaires est la prévention: les enfants doivent ainsi être sensibilisés de manière ciblée dans les écoles à la question de l’inceste.
Les initiantes et initiants souhaitent également attirer l’attention des responsables politiques sur ce sujet. «Stop Inceste» demande un ancrage juridique plus fort du délit d’inceste ainsi qu’une poursuite pénale plus systématique des auteurs.
Pour finir sur une note positive: Roger Federer va être intronisé au Tennis Hall of Fame. La star suisse du tennis recevra cet honneur trois ans seulement après avoir pris sa retraite. Dans une grande interview, il revient sur sa carrière et parle de sa famille et de sa vie depuis sa retraite.
Avec le recul, Roger Federer considère que son parcours professionnel a été étonnamment «plus facile que prévu» et qu’il en conserverait tous les hauts et les bas, comme il le confie dans une interview accordée au Tages-Anzeiger. Selon lui, le soutien de ses compagnons de route, comme son entraîneur Pierre Paganini, a été déterminant dans son ascension. De plus, son authenticité dans la gestion des succès et des échecs l’aurait aidé.
Les années entre le tennis junior et le tennis professionnel ont été la période la plus difficile de sa carrière, dit-il. Plus tard, un environnement stable l’a aidé. Aujourd’hui, il se concentre sur sa famille et son rôle de «directeur général» pour son fils Leo, «qui manie désormais la raquette avec assiduité»: il organise tout, mais ne l’entraîne pas lui-même.
À l’avenir, Roger Federer se voit bien mentor dans le tennis, mais il exclut pour l’instant un retour en tant qu’entraîneur. Son attachement profond à la Suisse reste essentiel pour lui et, malgré sa notoriété, la star mondiale déclare se déplacer «tout à fait normalement en Suisse».
Traduit de l’allemand par Emilie Ridard
