Aujourd’hui en Suisse

La Russie s’immisce dans la campagne précédant la votation sur l’initiative sur la neutralité de l’UDC. Bien que limitée, cette tentative d’influence touche un large public. Son impact réel sur la démocratie suisse reste sujet à débat.

Le 27 septembre, la Suisse votera sur l’initiative sur la neutralité. Son acceptation serait dans l’intérêt de la Russie, car le Conseil fédéral ne pourrait alors plus reprendre les sanctions de l’Union européenne contre Moscou. Face à cet enjeu, le Kremlin cherche à semer le doute sur la neutralité suisse et le système politique du pays. L’ambassade de Russie et la porte-parole du Kremlin Maria Zakharova ont ainsi propagé de fausses informations, de même que le portail «Pravda Suisse», alors que Telegram sert aussi de canal pour la désinformation. Parmi les fausses rumeurs, celle qu’un drone suisse aurait tué des enfants russes.

Les spécialistes ne s’accordent toutefois pas sur l’impact réel de cette désinformation. Les publications russes peuvent certes atteindre un vaste public via les médias suisses et les réseaux sociaux. Cela avait été le cas lors de la votation sur l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions», en juin dernier. La Confédération avait alors constaté certaines tentatives d’influence étatique. Mais il est difficile de démontrer que ces contenus modifient réellement les opinions politiques. Leur principal effet pourrait néanmoins être de renforcer la méfiance envers les autorités, les médias et les institutions.

La Confédération a pris conscience du problème et mis en place cette année un groupe de travail chargé de lutter contre les ingérences étatiques. Elle entend toutefois agir avec prudence afin de ne pas renforcer elle-même la perception de la menace. Selon le Secrétariat d’État à la politique de sécurité (SEPOS), rien n’indique à ce jour que la Russie ait influencé de manière décisive des votations passées. Selon les spécialistes, la Suisse est relativement résiliente grâce à sa démocratie directe et son écosystème médiatique.