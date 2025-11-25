«Adieu, merci la Suisse» – le nouveau podcast de Swissinfo

Découvrez Adieu, merci la Suisse, le podcast de Swissinfo sur l’expatriation et la vie à l’étranger.

Quel est l’impact psychologique d’un déménagement à l’étranger? Comment gérer les défis personnels et professionnels du quotidien, dans une langue et une culture inconnues?

Comment s’intégrer? Et à quels aspects doit-on particulièrement prêter attention lorsque l’on émigre avec des enfants?

Plongez dans notre podcast audio et vidéo et explorez avec nous les multiples facettes de l’expatriation et de la vie à l’étranger.

Dans cette série d’entretiens, nos journalistes décortiquent le sujet grâce à l’expertise de spécialistes et aux précieux conseils pratiques de Suisses vivant à l’étranger.

Adieu, merci la Suisse offre une perspective unique, concrète, riche en anecdotes et en émotions sur l’expatriation et la vie à l’étranger.

Adieu, merci la Suisse est un podcast bilingue original de Swissinfo, disponible en français et en suisse allemand. Il est présenté en français par les journalistes Emilie Ridard et Camille Kündig, et allemand par Claire Micallef et Camille Kündig.

