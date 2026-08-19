Aujourd’hui en Suisse
Chères lectrices, chers lecteurs,
Vos intérêts sont aujourd’hui au cœur de mon briefing. Dès vendredi, Brunnen, au bord du lac des Quatre-Cantons, accueillera les «SwissCommunity Days» de l’Organisation des Suisses de l’étranger. Les discussions porteront notamment sur le renforcement des droits politiques des Suisses de l’étranger ainsi que sur l’amélioration de leur accès aux services bancaires. Nous reviendrons en détail sur ces thèmes au cours des prochains jours.
Vous découvrirez également ce que signifie, pour les jeunes hommes afghans, un arrêt de principe rendu par le Tribunal administratif fédéral.
Bonne lecture!
Dans le cadre des «SwissCommunity Days» de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), qui se tiendront à Brunnen du 20 au 22 août, le Conseil des Suisses de l’étranger (CSE) se réunira pour sa seconde session de l’année. Les participants se pencheront notamment sur l’adoption des objectifs de la législature 2025-2029 ainsi que sur l’élection de plusieurs organes.
Le Conseil doit adopter un catalogue d’objectifs pour la législature. Parmi les priorités figurent le renforcement des droits politiques des Suisses de l’étranger, l’amélioration des services bancaires, des avancées dans les domaines de l’AVS et de l’assurance-maladie, ainsi qu’une perception plus positive de la Cinquième Suisse par les milieux politiques et l’opinion publique en Suisse.
Dès la veille de la séance du Conseil, les délégués travailleront, dans le cadre d’ateliers, à des projets concrets pour l’avenir. Les discussions porteront notamment sur les moyens de rendre la plateforme communautaire de l’OSE plus attrayante et d’en renforcer l’utilisation. Les participants chercheront également de nouvelles approches en matière de collecte de fonds.
L’ordre du jour de la séance du Conseil, prévue vendredi, comprend également des informations de la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), une discussion sur le vote électronique avec un représentant de la Chancellerie fédérale ainsi que des questions financières et organisationnelles concernant l’OSE.
Mes collègues Melanie Eichenberger et Emilie Ridard seront sur place et vous rendront compte des «SwissCommunity Days».
Dans un arrêt de principe, le Tribunal administratif fédéral a jugé que le renvoi de jeunes hommes afghans peut être légalement admissible sous certaines conditions. Un retour en Afghanistan est considéré comme raisonnablement exigible lorsque les personnes concernées sont en bonne santé, disposent d’une expérience professionnelle ainsi que d’un réseau familial sur place et ne risquent pas d’être spécifiquement persécutées par les talibans.
Le tribunal justifie cette décision par l’amélioration de la situation sécuritaire dans le pays, même si la situation humanitaire reste jugée critique. Cet arrêt de principe établit un cadre contraignant pour quelque 200 recours encore pendants, dont le traitement était jusqu’ici bloqué sur le plan juridique.
La Suisse adresse ainsi un signal clair en faveur d’une pratique plus stricte en matière de renvoi des requérants d’asile déboutés originaires de cette région. Malgré cette nouvelle jurisprudence, des spécialistes soulignent toutefois que l’exécution concrète des renvois reste difficile sur le plan logistique, notamment en raison de l’absence de vols directs.
Cet arrêt est certes qualifié de déterminant, car il met fin au principe de l’irrecevabilité générale des renvois vers l’Afghanistan. Il ne conduit toutefois ni à des expulsions automatiques ni à des renvois massifs. Chaque cas devra continuer à faire l’objet d’un examen approfondi, tenant compte de la situation toujours préoccupante dans le pays.
La Suisse doit mieux se préparer aux futures vagues de chaleur. Au vu des conditions météorologiques extrêmes de cet été, plusieurs acteurs politiques demandent la tenue d’un débat urgent lors de la prochaine session d’automne des Chambres fédérales.
Comme quatre des six groupes parlementaires soutiennent déjà cette démarche, l’obtention du nombre de signatures requis pour modifier l’ordre du jour semble acquise. Cette intervention vise à demander des comptes au Conseil fédéral et à l’inciter à prendre des mesures concrètes face à la sécheresse persistante et aux épisodes de forte chaleur.
Alors que les écologistes dénoncent avant tout les lacunes de la politique climatique et les retards dans la rénovation énergétique des bâtiments, d’autres partis mettent l’accent sur la gestion des ressources en eau et la protection des forêts.
Le gouvernement se retrouve ainsi sous forte pression pour présenter rapidement des stratégies solides afin de faire face à la crise écologique. Après une période d’absence relative du débat politique, la question du changement climatique revient ainsi au centre de l’agenda législatif fédéral.
Le Conseil fédéral table pour 2026 sur un excédent budgétaire inattendu d’environ 800 millions de francs, les recettes issues de l’impôt sur les bénéfices dépassant nettement les prévisions initiales.
Cette marge de manœuvre financière permet au gouvernement de demander un crédit supplémentaire de près d’un milliard de francs en faveur de la défense aérienne nationale, afin d’accélérer l’acquisition d’équipements militaires malgré les difficultés d’approvisionnement observées à l’échelle mondiale.
Parallèlement, il a été annoncé aujourd’hui que l’imposition individuelle des couples mariés, inscrite dans la loi, ne devrait être introduite qu’à l’échéance la plus tardive prévue, soit en 2032. Selon les autorités, ce calendrier généreux doit laisser aux cantons le temps nécessaire pour procéder aux adaptations techniques et politiques complexes de leurs systèmes fiscaux.
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