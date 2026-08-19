Aujourd’hui en Suisse

Dans le cadre des «SwissCommunity Days» de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), qui se tiendront à Brunnen du 20 au 22 août, le Conseil des Suisses de l’étranger (CSE) se réunira pour sa seconde session de l’année . Les participants se pencheront notamment sur l’adoption des objectifs de la législature 2025-2029 ainsi que sur l’élection de plusieurs organes.

Le Conseil doit adopter un catalogue d’objectifs pour la législature. Parmi les priorités figurent le renforcement des droits politiques des Suisses de l’étranger, l’amélioration des services bancaires, des avancées dans les domaines de l’AVS et de l’assurance-maladie, ainsi qu’une perception plus positive de la Cinquième Suisse par les milieux politiques et l’opinion publique en Suisse.

Dès la veille de la séance du Conseil, les délégués travailleront, dans le cadre d’ateliers, à des projets concrets pour l’avenir. Les discussions porteront notamment sur les moyens de rendre la plateforme communautaire de l’OSE plus attrayante et d’en renforcer l’utilisation. Les participants chercheront également de nouvelles approches en matière de collecte de fonds.

L’ordre du jour de la séance du Conseil, prévue vendredi, comprend également des informations de la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), une discussion sur le vote électronique avec un représentant de la Chancellerie fédérale ainsi que des questions financières et organisationnelles concernant l’OSE.

Mes collègues Melanie Eichenberger et Emilie Ridard seront sur place et vous rendront compte des «SwissCommunity Days».