Aujourd’hui en Suisse

La situation de l’asile en Suisse s’est détendue ces derniers mois. Les demandes sont en recul. Malgré cela, la pression reste forte sur le conseiller fédéral Beat Jans , notamment en raison de la délinquance de certains requérants d’asile. Le ministre de la Justice monte désormais au créneau.

Une enquête du Blick met en lumière des chiffres préoccupants. Selon une statistique fédérale, huit requérants d’asile sur dix originaires d’Afrique du Nord commettent une infraction au cours de leur procédure. Vols à l’étalage, effractions de véhicules ou cambriolages figurent parmi les délits les plus fréquents. Bien que leurs chances d’obtenir l’asile soient faibles, les jeunes hommes du Maghreb représentent une part importante de la délinquance enregistrée dans le domaine de l’asile.

Dans la NZZ, Beat Jans prend position. «Le comportement d’une petite minorité de requérants d’asile nuit au système d’asile et constitue un abus du droit d’asile», déclare-t-il. Selon lui, son département agit déjà pour faire face à ces problèmes. «Nous avons mis en place un suivi individualisé et accélérons la transmission des délinquants multirécidivistes aux autorités de poursuite pénale», explique-t-il. Il estime toutefois que des adaptations législatives sont nécessaires afin de pouvoir «retirer plus rapidement de la rue» les auteurs d’infractions les plus actifs.

Beat Jans a également dévoilé sa stratégie. À propos de la procédure préliminaire qu’il souhaite instaurer dans le domaine de l’asile, le ministre de la Justice affirme vouloir «renforcer l’effet dissuasif». Et le conseiller fédéral de préciser: «Celui qui n’est pas en mesure de justifier sa demande d’asile et n’entre donc même pas dans la procédure n’a aucune raison de venir en Suisse.