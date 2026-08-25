Aujourd’hui en Suisse

Dans un monde toujours plus numérisé, une panne majeure d’internet figure parmi les scénarios qui préoccupent les autorités. Lundi, le gouvernement a présenté un dispositif qui permettra, d’ici à la fin de l’année prochaine, de régler ses achats avec une carte de débit ou de crédit même en l’absence de connexion .

Au moment du paiement, la transaction sera acceptée, mais les données ne seront pas immédiatement transmises à l’émetteur de la carte. Elles seront conservées dans le système du commerçant avant d’être envoyées dès que le réseau sera rétabli. Le dispositif ne fonctionnera toutefois ni avec les smartphones ni avec les cartes émises à l’étranger.

Comme il sera impossible de vérifier instantanément la disponibilité des fonds, le système sera limité afin d’éviter les abus. Seuls les achats de première nécessité pourront être effectués dans ce cadre. Les commerces alimentaires, les pharmacies et les stations-service devraient donc être les premiers à l’adopter.

Déjà utilisé dans certains pays d’Europe du Nord, ce système suscite néanmoins des réserves. L’une des principales critiques concerne le transfert de responsabilité en cas de cyberattaque, des banques vers les commerçants.