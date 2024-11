La semaine en Suisse

«Mes amis espagnols» a été réalisé par le cinéaste suisse Adrien Bordone, de mère suisse et de père italien. Pendant sa scolarité dans la ville suisse de Bienne, l’artiste s’est lié d’amitié avec des enfants d’immigrés de Galice, au nord-ouest de l’Espagne.

Le film a été en partie tourné dans cette région, où Adrien Bordone a rencontré les parents de ses camarades de classe qui ont quitté la Suisse pour «se construire une maison au pays». Mais qu’est-il advenu de leurs enfants? Au cours du film, les parents et les enfants que le cinéaste a réunis s’ouvrent. On voit chacun exprimer ses opinions – et les heurts qui en découlent. Les adolescents obéissants se sont transformés en adultes sceptiques, s’interrogeant sur les conséquences d’une décision prise par leurs parents 20 ans plus tôt.