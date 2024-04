Coca-Cola fait mieux qu’attendu au premier trimestre

3 minutes

(Keystone-ATS) Le géant américain des sodas Coca-Cola a publié des résultats en hausse au premier trimestre, supérieurs aux attentes. Il a dans la foulée relevé certaines de ses prévisions pour 2024, selon un communiqué publié mardi.

De janvier à fin mars, le chiffre d’affaires du mastodonte a progressé de 3%, pour atteindre 11,3 milliards de dollars, plus qu’attendu par un consensus d’analystes. En excluant les effets de change et des éléments exceptionnels, le chiffre d’affaires a même bondi de 11%, dopé par des hausses de prix et une croissance dynamique dans des régions comme l’Amérique latine.

Le bénéfice net du géant des boissons non alcoolisées a par ailleurs atteint 3,18 milliards de dollars, une croissance de 2% sur un an. C’est là aussi plus qu’attendu par le marché. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels – référence pour les marchés -, ce dernier s’établit à 72 cents (+7% sur un an), un peu au-dessus des attentes.

“Nous sommes encouragés par notre début d’année 2024”, s’est félicité le PDG de Coca-Cola, James Quincey, cité dans le communiqué. Le groupe en a profité pour relever une partie de ses prévisions pour l’année. Il table désormais sur une croissance organique comprise entre 8 et 9% (contre 6 à 7% annoncés auparavant), et anticipe un bénéfice par action hors éléments exceptionnels en progression de 11 à 13% (contre 8 à 10% attendus).

Dans le détail, les ventes ont été dopées par la hausse des prix dans un contexte inflationniste (+13%), pour des volumes en progression de 1% sur la période. Par régions, en Amérique du Nord, le volume des ventes a stagné. Les jus, les boissons végétales, les boissons lactées et les coca-cola ont vu leurs ventes progresser, mais les thés, cafés, boissons énergétiques et eaux ont reculé. Néanmoins, les hausses de prix ont permis d’enregistrer un chiffre d’affaires en croissance de 7%.

L’Amérique latine a, elle, été particulièrement dynamique, avec des volumes en hausse de 4%, pour une croissance totale du chiffre d’affaires de 10%. L’Asie Pacifique a à l’inverse vu les volumes de ventes se replier de 2%, en raison d’un déclin en Chine. Mais les hausses de prix ont permis d’enregistrer un chiffre d’affaires en progression de 7% pour la région.

En Europe-Moyen-Orient Afrique, les volumes ont progressé de 2%, dopés par les ventes pour l’eau, le café et le thé notamment. Au total toutefois, de fortes hausses de prix n’ont pas permis de compenser l’impact négatif des taux de change, et la région voit les revenus reculer de 3%. Dans les échanges électroniques avant l’ouverture de la Bourse de New York, le titre de Coca-Cola était stable à 62 dollars, aux alentours de 14h15.