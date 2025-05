Confignon: référendum lancé contre le PLQ des Cherpines

Keystone-SDA

Le Plan localisé de quartier (PLQ) d’ensemble des Cherpines présente encore trop de lacunes et d’inconnues, selon un collectif d’associations citoyennes et de partis politiques. Il a lancé un référendum contre le préavis favorable voté par le Conseil municipal de Confignon (GE). Délai de récolte des signatures le 16 juin.

(Keystone-ATS) Le Conseil municipal a donné son accord au projet le 15 avril dernier à une courte majorité (9 pour, 8 contre et 1 abstention). Il y a associé quinze conditions, démontrant une grande inquiétude de la part des élus envers le projet, déplore le collectif jeudi dans un communiqué.

Or ces conditions ne sont malheureusement nullement contraignantes pour l’Etat, poursuivent les référendaires. En font partie les associations Cherpines Autrement, Association Sauvegarde de Confignon et environs (ASC), Sauvegarde Genève, soutenues par l’Association Nature et Patrimoine du Val d’Aire et l’Association qualité de vie Bernex et Confignon, ainsi que les partis PLR – les Libéraux-Radicaux de Confignon et Demain Confignon.

Gouffre financier

Après quatorze ans d’études, ce PLQ, premier du genre, n’est pas abouti, déplore le collectif. Beaucoup trop d’interrogations subsistent encore concernant le financement, la densité, l’environnement et la mobilité.

Le projet des Cherpines fera plus que doubler la population actuelle de Confignon, avec un index de densité équivalent à l’hypercentre de Genève. Il endettera la commune de manière déraisonnable avec une forte probabilité d’augmentation du centime additionnel, craignent les référendaires, échaudés par l’exemple du quartier de Cressy.

S’opposer est aujourd’hui une nécessité afin d’obtenir un écoquartier conforme à la votation cantonale de modification de zone de 2011, respectant l’environnement de l’Aire et avec un financement assuré n’endettant pas Confignon pour des décennies. « En résumé, ce référendum est nécessaire pour ne pas signer un chèque en blanc pour l’avenir », conclut le collectif, qui a jusqu’au 16 juin pour récolter 381 signatures.

2400 logements

Deuxième plus grand aménagement urbain derrière celui du PAV (Praille Acacias Vernet), le projet des Cherpines comprend la construction d’environ 2700 logements sur une surface de 58 hectares à cheval sur les communes de Plan-les-Ouates et Confignon. Cette dernière commune, qui fait l’objet du référendum, devrait accueillir 2400 logements, soit environ 6000 habitants, alors qu’elle en compte 4500 actuellement.