Conflit social au Panama: des négociations prévues lundi

Keystone-SDA

Le gouvernement panaméen et les travailleurs de la filiale de la compagnie bananière américaine Chiquita Brands se rencontreront lundi. Ils tenteront de mettre fin à plus d'un mois de manifestations et de blocages de routes, a annoncé vendredi un dirigeant syndical.

2 minutes

(Keystone-ATS) Depuis le 28 avril, les travailleurs du secteur bloquent les routes de la province caribéenne de Bocas del Toro, à la frontière du Costa Rica, pour protester contre la nouvelle loi sur la sécurité sociale.

Le blocage des routes perturbe fortement l’activité touristique locale et a conduit à des pénuries de marchandises et de carburant ainsi qu’à la fermeture des écoles.

Ce mouvement social a entraîné quelque 75 millions de dollars de pertes pour le géant américain de la banane, qui a répliqué en licenciant ses plus de 6500 salariés dans la province.

Les grévistes protestent notamment contre la suppression de prestations de santé et de retraite pour les travailleurs du secteur, prévue par la récente réforme de la sécurité sociale.

« Il est temps d’entamer un dialogue et d’écouter ces humbles personnes », a déclaré Francisco Smith, dirigeant du syndicat de la banane, précisant lors d’une conférence de presse qu’une délégation du syndicat rencontrerait lundi dans la capitale panaméenne des ministres et des députés afin de trouver un accord pour mettre fin à la grève.

M.Smith a indiqué que les routes bloquées seront rouvertes six heures par jour et que si les négociations progressent, cette durée sera « augmentée ».

Ces déclarations ont été faites après que le président panaméen, José Raúl Mulino, s’est engagé à présenter un projet de loi visant à rétablir les droits des salariés du secteur si les blocages prenaient fin.