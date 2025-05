Contrôles routiers renforcés cet été dans le canton de Neuchâtel

Keystone-SDA

La Police neuchâteloise renforcera les contrôles routiers entre juin et août prochains, a-t-elle annoncé mercredi dans un communiqué. Elle va intensifier sa présence sur le réseau routier pour lutter contre le bruit et sanctionner les conduites dangereuses.

(Keystone-ATS) De nombreux contrôles de circulation seront effectués durant les mois d’été. A cette période, la circulation est parfois dense en raison de déplacements liés aux loisirs.

Les routes de montagne et les cols feront l’objet d’une surveillance importante. « Un accent particulier sera mis sur la vitesse, le comportement des conducteurs et leur aptitude à la conduite », détaille le communiqué. La Police neuchâteloise va installer des radars fixes et mobiles, notamment dans les secteurs où les excès de vitesse sont fréquents.

Cette campagne ne sera pas seulement répressive: elle revêt aussi un aspect préventif, la police appelant tout un chacun à faire preuve d’une « conduite exemplaire », respectueuse des autres usagers et de l’environnement.