CPI: chef jihadiste malien condamné à 10 ans pour crimes de guerre

Keystone-SDA

La Cour pénale internationale (CPI) a condamné mercredi à 10 ans d'emprisonnement un jihadiste, ancien chef de la police islamique de Tombouctou, au Mali. Il a été reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

(Keystone-ATS) Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, dit Al Hassan, Malien de 47 ans et membre du groupe jihadiste Ansar Dine – qui avait pris le contrôle de Tombouctou pendant près d’un an à partir d’avril 2012 – avait été déclaré coupable notamment de torture et mutilation en juin.