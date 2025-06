Création d’un nouveau Centre de compétence pour la durabilité

Keystone-SDA

Vaud s'offre un Centre de compétence pour la durabilité dans la construction (CCDC). Porté par l'association ConstructionVaud, ce nouvel outil a pour but d'accélérer la transition écologique d'un pilier économique essentiel du canton. L'Etat va injecter 600'000 francs sur cinq ans.

3 minutes

(Keystone-ATS) « Ce CCDC a pour mission de réduire l’impact environnemental sur l’ensemble du cycle de vie des bâtiments, en particulier dans leur phase de construction. Il agira comme plateforme de référence pour informer, former, innover et fédérer les acteurs de la construction autour de pratiques durables: rénovation énergétique, réemploi, matériaux durables, efficience énergétique, économie circulaire, etc », indique mardi le Conseil d’Etat dans un communiqué.

Le CCDC est porté par ConstructionVaud, qui rassemble les principales faîtières professionnelles du secteur, à l’exemple de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE), la section vaudoise des Sociétés suisses des ingénieurs et des architectes (SIA) ou encore l’Union patronale des ingénieurs et architectes vaudois (UPIAV).

Autonomie financière d’ici 2030

En complément, il bénéficie d’un large soutien des services de l’Etat concernés, notamment la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), l’Office cantonal de la durabilité et du climat (OCDC) ou encore la Direction générale de l’environnement (DGE).

Le Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP), par le biais du Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (SPEI) accorde un financement de démarrage de 600’000 francs sur cinq ans, à travers le Fonds de soutien à l’économie durable (FSED), annonce-t-il. « Ce soutien est dégressif et vise à permettre au Centre de compétences d’atteindre son autonomie financière d’ici 2030, grâce aux cotisations, aux formations et aux partenariats privés », précise-t-il.

Le CCDC déploiera ses actions autour de cinq axes: sensibilisation, animation du réseau, collaboration pour l’innovation, formation aux métiers de la durabilité et observation des pratiques. Une journée thématique annuelle, des forums professionnels, des formations interentreprises et un observatoire sectoriel sont prévus dès la première année, détaille le gouvernement vaudois.

« Formation, innovation, dialogue »

« Dans un secteur qui mobilise 30’000 emplois et représente 5% de notre PIB, la durabilité est une priorité économique autant qu’environnementale. Le Canton de Vaud investit chaque année 100 millions de francs comme maître d’ouvrage, sans compter les projets routiers », affirme la ministre de l’économie Isabelle Moret, citée dans le communiqué.

« Nous avons besoin de partenaires solides pour bâtir durablement. Ce Centre de compétences, co-construit entre les faîtières et porté par l’économie privée, en est l’illustration parfaite: un levier de formation, d’innovation et de dialogue », ajoute la cheffe du DEIEP.

Les premières activités du CCDC démarreront cette année encore, avec l’enregistrement des premiers membres et l’organisation d’événements thématiques.