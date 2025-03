Comment le changement climatique met à mal l’équilibre délicat du pergélisol

En Suisse, environ 6 à 8% du territoire est instable. Les agglomérations situées sous les zones de pergélisol doivent s'attendre à de plus en plus de glissements de terrain et de coulées de boue dans les années à venir. Keystone / Dominic Steinmann

Le pergélisol est une «colle» invisible gelée - formée de glace, de roche et d’éléments de sol - qui maintient ensemble les milieux glacés. Des Alpes à l'Arctique, il se réchauffe lentement, un processus qui pourrait accélérer le changement climatique. Voici ce qu’il faut retenir des recherches qui lui sont consacrées, en Suisse et ailleurs.

4 minutes

Qu’est-ce que le pergélisol?

Le pergélisol est un mélange de roche, d’éboulis ou de moraine et de glace, dont la température reste égale ou inférieure à zéro degré Celsius (32 degrés Fahrenheit). Environ 11% des terres émergées sont recouvertes de pergélisol. On le trouve dans toutes les régions polaires et de haute altitude de la planète. Il est plus abondant dans l’hémisphère nord, dans les régions arctiques et haut-arctiques du Canada et de Russie.

PERMOS

Le pergélisol est également présent dans les Alpes. Il couvre 3 à 5% du territoire suisse, dans les éboulis et les parois rocheuses, à des altitudes supérieures à 2600 mètres. Il est le plus souvent invisible car situé sous la surface des montagnes. La température du pergélisol est un indicateur climatique important. Il impacte aussi l’évolution du paysage, les infrastructures de montagne et la stabilité des pentes.

Dans les régions à pergélisol, la couche supérieure du sol dégèle durant les périodes chaudes. On l’appelle la «couche active». En dessous se trouve la strate de pergélisol stricto sensu.

Dans les Alpes suisses, l’épaisseur de la couche inférieure varie de quelques dizaines à plusieurs centaines de mètres sous les plus hauts sommets. Dans les régions polaires les plus froides, le pergélisol peut atteindre une profondeur de 1,7 km.

SWI swissinfo.ch / Kai Reusser

Où en est le dégel du pergélisol en Suisse et dans le monde?

Une étude internationaleLien externe menée par la scientifique suisse Jeannette Nötzli et publiée en décembre dernier dans la revue Nature a montré que les températures du pergélisol dans les régions montagneuses d’Europe n’ont jamais augmenté aussi fortement ni aussi rapidement.

Les scientifiques ont relevé et analysé diverses données dans neuf pays européens, du Svalbard, près du cercle polaire, aux Alpes et à la Sierra Nevada, dans le sud de l’Espagne. Les résultats de leurs travaux indiquent clairement que le pergélisol de montagne se réchauffe sur tout le continent. Au cours des dix dernières années, la température à dix mètres de profondeur a augmenté de plus d’un degré Celsius en certains endroits.

«En montagne, le réchauffement du pergélisol est important, explique Jeannette Nötzli, chercheuse à l’Institut de recherche sur la neige et les avalanches (WSL) à Davos. On observe cette situation dans toutes les régions, à toutes les profondeurs et sur toutes les périodes que nous avons étudiées.»

L’étude publiée dans NatureLien externe nous enseigne que la hausse des températures du pergélisol dans les régions montagneuses d’Europe est similaire à celle observée dans l’Arctique. Le réchauffement le plus important a été mesuré aux endroits les plus élevés et les plus septentrionaux. Les scientifiques ont également constaté que lorsque les températures du pergélisol riche en glace approchent zéro degré Celsius, le réchauffement ralentit considérablement voire s’arrête quasiment, sachant qu’il faut de l’énergie pour le faire fondre en sous-sol. Mais une fois la glace du pergélisol fondue, les températures augmentent à nouveau.

Les chercheurs estiment que la tendance générale au dégel devrait se poursuivre. «Cela est aussi lié à cette observation que le réchauffement à dix mètres dans le sous-sol est plus important qu’à plus grande profondeur», selon Jeannette Nötzli. Mais les scientifiques préviennent que le réchauffement observé continuera à se propager à des profondeurs plus importantes au cours des prochaines décennies.

Le réchauffement du pergélisolLien externe est perceptible dans toutes les Alpes suisses. Au cours des vingt dernières années, le Réseau suisse de surveillance du pergélisol (PERMOS) a suivi trente sites. Ses mesures sont inquiétantes: les températures du pergélisol ont atteint des niveaux records en de nombreux endroits de haute altitude, tout comme l’épaisseur de la couche active et la vitesse d’écoulement des glaciers rocheux. En Suisse, «le pergélisol ne bénéficie d’aucun répitLien externe», assurait PERMOS en juin dernier.

Texte relu et vérifié par Veronica De Vore, traduit de l’italien par Pierre-François Besson/ptur

