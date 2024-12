Croatie: le sortant et son rival conservateur accèdent au 2e tour

Keystone-SDA

Le président croate sortant, Zoran Milanovic, a manqué de peu de remporter dimanche l'élection présidentielle dès le premier tour. Il devra affronter, dans 2 semaines, le candidat des conservateurs au pouvoir, Dragan Primorac, a annoncé la Commission électorale.

(Keystone-ATS) A la surprise générale, un sondage sortie des urnes avait donné le président sortant vainqueur dès le premier tour.

M. Milanovic, dont la candidature a été soutenue par le Parti social-démocrate (SDP), arrive largement en tête du premier tour du scrutin avec 49,20% des voix, devant M. Primorac, le choix de 19,43% des électeurs, selon les résultats officiels basés sur le comptage des bulletins dans près de 99% des bureaux de vote.

L’enquête sortie des urnes, réalisée par l’institut Ipsos, créditait Zoran Milanovic de 51,48% des voix, contre 19,29% pour son adversaire.

Le score du président sortant est néanmoins une surprise car tous les sondages, même s’ils le donnaient favori de cette élection, prévoyaient le second tour. Le dernier, datant du vendredi, le créditait de 37% des intentions de vote au premier tour.

Revers pour l’Union démocratique croate

Selon les premiers commentaires, il s’agit d’un revers important infligé à l’Union démocratique croate (HDZ) du Premier ministre Andrej Plenkovic, dont M. Milanovic est un farouche critique.

Depuis que la Croatie a proclamé son indépendance en 1991, seul Franjo Tudjman, considéré comme le père de l’indépendance, a réussi à emporter l’élection présidentielle dès le premier tour, et ceci deux fois, en 1992 et en 1997.

Les Croates votaient dimanche nettement moins nombreux qu’aux législatives en avril. La participation, basée sur le même nombre de bulletins comptés, a été de 46%, contre 62% aux législatives.

Plus de 51% des électeurs avaient voté au premier tour de la présidentielle en 2019. Cette faible participation peut s’expliquer par la date du scrutin, entre Noël et le Nouvel An, quand beaucoup de gens sont en vacances.

