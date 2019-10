Une Suisse plus verte et plus à gauche devrait sortir des urnes dans une dizaine de jours, révèle le dernier baromètre électoral avant le Jour J.

Nous vous invitons à vivre en direct l'élection du Parlement 16. octobre 2019 - 17:30 Vous habitez à l'étranger et vous aimeriez vivre en direct l’élection du Parlement suisse de ce dimanche? SWI swissinfo.ch vous propose le suivi télévisé complet de la Radio Télévision Suisse (RTS) en direct sur notre application «SWI plus». Ce dimanche, les Suisses élisent les 246 membres de leur Parlement. Plus de 100'000 Suisses de l’étranger participent à cette élection. Pour la première fois, ils ont la possibilité de suivre en direct les projections, les résultats et les analyses de la RTS – peu importe où ils se trouvent. Diffusion dans le monde entier, sans limitation La diffusion des émissions en live streaming est possible, car pour cet événement politique national la RTS a débloqué la restriction de géoblocking active dans certains pays. Cela signifie que les émissions télévisées de dimanche peuvent se regarder en direct dans le monde entier via le site Internet swissinfo.ch ou via l’application smartphone «SWI Plus». Les Suisses de l’étranger ont donc un accès complet et illimité à une information de qualité pour leur permettre de suivre le déroulement des élections. RTS rapportera l’évolution des résultats en direct avec de nombreux invités et des correspondants dans toutes les régions. Des informations pour les Suisses de l’étranger SWI swissinfo.ch proposera aussi un suivi plus spécifique destiné aux Suisses de l’étranger sur son site web et son application à partir de 15 heures, avec les derniers développements dans les différentes langues nationales. Les expatriés peuvent ainsi avoir un aperçu complet et rapide de l’évolution des résultats dans chaque canton, ainsi que des réactions, des graphiques et des analyses. Des informations seront également postées sur les comptes Twitter et Facebook de SWI swissinfo.ch, au fur et à mesure que tomberont les résultats.