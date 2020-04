Le Tramway du Mont Blanc est sur de nouveaux rails: la concession de service public a été octroyée pour quinze ans à la Compagnie du Mont Blanc (CMB) chargée de dépoussiérer cet attrait touristique ronronnant.

Le plus haut train à crémaillère de France, long de 12,5 km, connaît une fréquentation annuelle en baisse depuis dix ans, avec environ 140'000 passages contre 180'000 dans les années 2000.

Pour cette "pépite" datant de 1904, le conseil départemental de la Savoie a pris le temps d'un appel à concurrence pour "repenser le produit", a expliqué vendredi son président Christian Monteil lors d'une conférence de presse.

La délibération, entérinant le choix de la CMB associée à la Caisse des Dépôts (CDC, pour 20%), a été votée mardi à l'unanimité par l'assemblée tenue en visioconférence en ce temps d'épidémie.

La CMB, qui opérait le Tramway depuis 40 ans, garde donc les rênes, mais avec un projet ambitieux, soutenu massivement par 80 millions d'euros de la Savoie: 65 millions d'investissement et 15 millions d'euros de subvention de fonctionnement lissés sur les quinze ans.

Pour atteindre les 185'000 passages en 2026 et même 210'000 à l'horizon 2035, et surtout cesser d'être déficitaire, la CMB a repensé tout le voyage. Elle veut gagner d'autres clientèles et toucher aussi bien des retraités que des scolaires, des familles que des alpinistes à l'assaut du toit de l'Europe occidentale.

"Ce tramway est attachant, même s'il est difficile à exploiter", a confié Mathieu Dechavanne, PDG de la CMB. Une attention toute particulière sera portée à son terminus, le Nid d'Aigle (2372 m), connu surtout pour son refuge, point de départ de la voie royale du Mont Blanc.

Une nouvelle gare - certifiée "Haute qualité environnementale" (HQE) comme tous les autres bâtiments rénovés et intégrée au paysage - va y être construite. Elle permettra une arrivée à plat pour des publics non aguerris.

Un circuit de randonnée d'une heure sera tracé pour permettre une boucle passant par une plateforme d'observation au-dessus du glacier du Bionnassay. Chacune des gares aura sa rénovation et un espace thématique (histoire du tramway, la montagne plaisir, la haute montagne).

Les trois nouvelles motrices, commandées au Suisse Stadler, garderont les noms des anciennes Anne, Jeanne et Marie, les trois filles du concessionnaire qui avait repris l'exploitation en 1956.

M. Dechavanne espère ouvrir "début juin", avec le déconfinement.

