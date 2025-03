Déclaration des droits humains pour l’Euro féminin 2025

Keystone-SDA

La ministre des sports Viola Amherd a signé mardi aux côtés de l'UEFA, de l'Association suisse de football et des villes hôtes une déclaration des droits humains pour le Championnat d'Europe féminin de football. Le tournoi se déroule du 2 au 27 juillet en Suisse.

(Keystone-ATS) Avec cette déclaration, les signataires s’engagent en faveur de la diversité, de l’égalité des chances et de l’inclusion dans le sport. Il s’agit d’un signal fort pour le sport et la société, a indiqué le Département fédéral des sports (DDPS).

L’Euro féminin 2025 organisé en Suisse vise à inspirer le public tant national qu’international avec le pouvoir du sport. Elle doit non seulement incarner l’ambition, le suspense et les performances sportives, mais aussi symboliser le respect des droits de l’homme et de la durabilité sociale et écologique.

L’Euro féminin de football aura lieu en Suisse du 2 au 27 juillet 2025. Les villes de Bâle, Berne, Zurich, Genève, Lucerne, Saint-Gall, Thoune et Sion accueilleront la plus grande manifestation sportive organisée en Suisse depuis l’Euro 2008.