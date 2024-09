Daido Moriyama à Photo Elysée: le Japon multidimension

Keystone-SDA

5 minutes

(Keystone-ATS) Photo Elysée présente une rétrospective de l’un des plus grands photographes japonais, Daido Moriyama. Originaire d’Osaka, arpenteur de Tokyo et de l’archipel, l’artiste n’a cessé de capturer le conflit entre la tradition nippone et les influences occidentales.

Cette impressionnante exposition, produite par l’Instituto Moreira Salles (IMS) de Sao Paulo au Brésil, fait escale dans le quartier des arts à Lausanne après Berlin, Londres et Helsinki. Organisée en collaboration avec la Daido Moriyama Photo Foundation, elle constitue l’une des plus grandes explorations du travail de l’artiste japonais, né le 10 octobre 1938 à Ikeda, près d’Osaka, soit plus de 60 années de carrière artistique.

“Impossible de parler de l’histoire de la photographie sans parler de lui. Et au Japon, c’est un artiste culte. Son oeuvre est très dense. Il a désacralisé le tirage photographique précieux, privilégiant une façon de vivre la photo par rapport à une posture artistique. La photographie est son mode de vie”, a expliqué jeudi Nathalie Herschdorfer, directrice du musée.

Images floues et granuleuses

“Ce n’est pas un photographe de niche. Il a envisagé la photographie comme une langue démocratique promue par les médias de masse – journaux, magazines et publications commerciales à grand tirage – explorant la reproductibilité des images, leur diffusion et leur consommation”, a poursuivi ensuite Thyago Nogueira, responsable du département de la photographie contemporaine à l’IMS et organisateur de cette rétrospective. Il a aussi publié plus de 500 livres.

“Son oeuvre et son esthétique sont uniques, célèbres notamment pour ses images floues et granuleuses, pleine d’énergie et de dynamisme”, a-t-il souligné. Il a aussi souvent placé ses archives d’images dans de nouveaux contextes, jouant avec les agrandissements, les recadrages et la résolution de l’image.

Photojournalisme, portraits, scènes de rue, pris sur le vif, en noir-blanc, très proche ou éloigné de ses sujets, précis, linéaire, bien cadré et organisé, puis de plus en plus spontané, fragmenté voire chaotique, en couleurs, flou, Daido Moriyama n’a cessé de remettre en question la nature même de la photo, son rôle, son rapport à la presse, à l’art, ses utilisations et multiples vies.

Témoin de moeurs évolutives

Daido Moriyama, bientôt 86 ans, a donc grandi dans le Japon d’après-guerre. Après sa capitulation à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pays subit l’occupation militaire américaine, entraînant une occidentalisation rapide et bouleversant son économie. Pendant ces décennies de changements imposés, le photographe se fait le témoin de l’évolution des moeurs dans le Japon de la deuxième moitié du 20e siècle.

Il a utilisé son appareil photo pour documenter son environnement immédiat et pour explorer visuellement cette société japonaise ébranlée, donnant vie à une société de consommation naissante. Pour ce travail, il a été inspiré par des artistes américains tels qu’Andy Warhol et William Klein.

Après avoir déconstruit le médium photographique dans “Farewell Photography” (1972), il traverse une crise personnelle et artistique. Son travail acquiert alors un “lyrisme visuel” à travers lequel il réfléchit à son identité, à l’essence de la photographie, à la mémoire et à l’histoire.

Durant cette période, il retrouve un intérêt pour la photographie de rue et parcourt des centaines de kilomètres à Tokyo, à travers l’archipel, mais aussi à New York, Paris et Londres. L’esprit de Jack Kerouac plane alors sur certaines séries de photos “on the road”.

“Pretty Woman”

Le public verra aussi dans son intégralité la série mensuelle sur douze mois, intitulée “Accident, Premeditated or not”, publiée à l’époque dans le magazine Asahi Camera. Pendant un an, Daido Moriyama a étudié la manière dont les accidents et les faits divers sont montrés dans la presse. Il aborde entre autres la perception du temps qui passe, l’exploitation de la vulnérabilité de l’existence humaine, le sensationnalisme et les contradictions du photojournalisme, selon les mots de Thyago Nogueira.

On mentionnera également la série colorée “Pretty Woman”, qui aborde “le caractère séducteur progressif des images publicitaires et le fétichisme de la société capitaliste”. Une mosaïque étourdissante.

A Photo Elysée, c’est donc une immersion dans un panorama multidimensionnel de la société japonaise qui est proposé au public. Grandiose et foisonnante avec des centaines et des centaines de photos, l’exposition est à la fois très esthétique, électrique, hypnotique, provocatrice, réflexive, interrogative, folle et contemplative.

A voir jusqu’au 23 février 2025.