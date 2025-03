Des députés dénoncent des tags racistes aux Brandons de Payerne

Keystone-SDA

Des députés se sont inquiétés mardi au Grand Conseil vaudois de la banalisation de tags racistes et antisémites, notamment ceux apposés sur les vitrines des Brandons de Payerne. Le Comité des masqués a présenté ses excuses à toutes les personnes affectées.

(Keystone-ATS) Le week-end dernier lors des Brandons de Payerne, des tags ouvertement racistes et antisémites ont été apposés sur de nombreuses devantures de magasins, a dénoncé le député Hadrien Buclin (Ensemble à gauche et POP) lors d’une intervention personnelle. « Inscrire de prétendues blagues qui reviennent en réalité à banaliser le génocide sur un magasin appartenant à une personne de confession juive est complétement inacceptable », a-t-il déclaré.

Et de rappeler que cette même ville avait été le théâtre de l’assassinat en 1942 du commerçant juif Arthur Bloch par des nazis suisses. D’autres tags de mauvais goût ont stigmatisé des restaurants asiatiques, a-t-il poursuivi.

Pas de l’humour

Le député socialiste Romain Pilloud a lui aussi déploré le phénomène: les commentaires racistes, antisémites, misogynes anti-asiatiques, transphobes, ont choqué bien au-delà de la Broye, a-t-il souligné. Bien que réalisés par un petit nombre de personnes, « ces actes sont graves et violents ».

« Ce n’est pas de l’humour: c’est du racisme décomplexé, de l’antisémitisme décomplexé », dirigés contre des personnes précises, a-t-il lancé. Ce que d’aucuns ont trouvé drôle tombe sous le coup de la norme pénale antiraciste. En novembre 2023, le Parlement vaudois avait déjà dit qu’il ne tolérait pas les actes haineux, a-t-il rappelé.

Les deux députés ont appelé les autorités à prendre la mesure du phénomène et à renforcer leur action. D’autant plus qu’il ne s’agit que d’un événement parmi d’autres, a souligné M. Buclin.

Tradition satirique et respect

Dans un communiqué publié mardi, le comité des masqués (CDM) présente ses excuses pour les réactions suscitées par les vitrines satiriques à Payerne. Les Brandons dans leur tradition séculaire reposent sur l’humour et la caricature. Depuis 70 ans, il s’agit d’un moment de libre expression où l’on joue avec les codes sociaux, les figures publiques et les actualités, souvent avec exagération et ironie, rappelle-t-il.

Toutefois, le CDM prend « pleinement conscience que la satire est un exercice délicat, et que la frontière entre l’humour piquant et l’offense peut être mince. Certains messages ont pu être perçus comme dépassant cette limite », concèdent-ils.

Les organisateurs regrettent sincèrement que cela ait pu blesser ou mettre mal à l’aise la population et les commerçants. Ils présentent les excuses à toutes les personnes qui ont pu être affectées. Suite à cet épisode, le CDM mènera par ailleurs une réflexion pour allier la tradition satirique au respect, annonce-t-il.