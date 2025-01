Des frappes russes font deux morts dans la région de Kiev

Keystone-SDA

Des frappes de drones russes sur des habitations ont fait deux morts dans la région de Kiev, a annoncé vendredi le responsable de l'administration militaire. Au moins deux autres personnes ont été blessées dans l'incendie d'un immeuble résidentiel.

(Keystone-ATS) « Les listes des victimes de l’attaque sont en train d’être clarifiées et elles reçoivent toute l’assistance médicale nécessaire », a ajouté le responsable ukrainien sur le réseau social Telegram. La localisation précise des zones touchées n’a pas été communiquée.

Jeudi, des frappes russes de missiles, de bombes aériennes et de drones en Ukraine avaient fait au moins trois morts et plus de 50 blessés dans trois régions d’Ukraine.

Le ministère russe de la défense a de son côté déclaré vendredi avoir intercepté et détruit un total de 121 drones au cours de la nuit, dans un communiqué sur Telegram, dont six dans la région de Moscou et un au-dessus de la capitale, plus rarement ciblée que les régions frontalières avec l’Ukraine.

Trump avertit

L’armée russe a intensifié ses attaques sur le sud de l’Ukraine ces derniers mois. Elle a notamment multiplié ses frappes sur Zaporijjia, une ville qui comptait 700’000 habitants avant la guerre.

Elle continue par ailleurs son offensive sur la région de Donetsk et dans celle de Kharkiv, où les autorités ukrainiennes ont ordonné jeudi l’évacuation d’enfants et de leurs familles de plusieurs localités.

Alors que l’offensive russe doit entrer à la fin février dans sa quatrième année, les deux camps se sont efforcés ces derniers temps de maximiser leurs positions en vue du retour au pouvoir du président américain Donald Trump.

Investi lundi, ce dernier a assuré mercredi qu’il n’aurait « pas d’autre choix que d’imposer de hauts niveaux de taxes, de droits de douane et de sanctions sur tout ce que la Russie vend aux Etats-Unis et à d’autres pays » si Moscou ne concluait pas d’accord avec l’Ukraine « maintenant ».