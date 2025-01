Des frappes russes font trois morts dans la région de Kiev

Keystone-SDA

Des frappes de drones russes sur un immeuble et une maison ont fait trois morts dans la région de Kiev, selon un nouveau bilan annoncé vendredi par les autorités ukrainiennes. Moscou a de son côté fait état d'une attaque de drones ukrainiens.

(Keystone-ATS) « Malheureusement, trois personnes sont mortes », a déploré le président Volodymyr Zelensky. Le précédent bilan publié par l’administration régionale faisait état de deux personnes tuées. L’attaque a dévasté une maison dans la ville de Brovary, à l’est de Kiev, a indiqué le service d’Etat pour les situations d’urgence (DSNS).

Le corps de la troisième victime, un homme, a été découvert dans un immeuble résidentiel dont une section a été fortement endommagée par des éclats d’un drone dans la localité de Glevakha, au sud-ouest de la capitale, selon la même source. Le DSNS a publié des images d’un immeuble de neuf étages en flammes et des dizaines de secouristes s’affairant sur le site.

Le président Zelensky a dénoncé le laxisme de ses alliés vis-à-vis des livraisons vers la Russie de composants pour drones et missiles, qui se poursuivent malgré les sanctions occidentales. « La Russie n’aurait pas été en mesure de mener la guerre si la capacité des complices russes à contribuer à cette terreur avait été réellement limitée », a-t-il lancé.

120 drones ukrainiens

De son côté, le ministère russe de la Défense a affirmé vendredi avoir abattu au cours de la nuit 120 drones ukrainiens au-dessus de douze de ses régions, dont Moscou, l’une des plus importantes attaques de ce type contre son territoire depuis le début du conflit.

Le ministère a affirmé dans un communiqué que les forces de défense antiaérienne ont « intercepté et détruit » 120 drones, la plupart au-dessus régions russes proches des frontières de l’Ukraine mais aussi jusqu’à la capitale Moscou, ainsi qu’un 121e en Crimée, péninsule ukrainienne annexée par Moscou en 2014. Des médias russes ont fait état de dommages dans plusieurs régions.

Jeudi déjà, des frappes russes de missiles, de bombes aériennes et de drones en Ukraine avaient fait au moins trois morts et plus de 50 blessés dans trois régions d’Ukraine.

L’armée russe a intensifié ses frappes sur le sud de l’Ukraine ces derniers mois et continue son offensive sur le front Est, dans les régions de Donetsk et dans celle de Kharkiv, où les autorités ukrainiennes ont ordonné jeudi l’évacuation d’enfants et de leurs familles de plusieurs localités.

Anticiper un plan Trump

Alors que l’invasion russe de l’Ukraine doit entrer fin février dans sa quatrième année, les deux camps se sont efforcés ces derniers temps de maximiser leurs positions en vue du retour au pouvoir du président américain Donald Trump.

Avant son investiture, Donald Trump s’était engagé à mettre fin à la guerre en Ukraine immédiatement après son arrivée au pouvoir.