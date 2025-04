Des militants écologistes relancent leurs poursuites contre l’Etat

Keystone-SDA

Des militants écologistes, dont Greta Thunberg, ont annoncé lundi qu'ils avaient l'intention de poursuivre leur action en justice contre l'Etat suédois pour inaction climatique. La Cour suprême avait rejeté leur plainte il y a deux mois.

3 minutes

(Keystone-ATS) La plainte contre l’Etat avait été déposée par un particulier et 300 personnes s’étaient jointes à lui dans le cadre d’un recours collectif sous le nom d’Aurora. La Cour suprême a déclaré en février qu’elle était irrecevable, soulignant les « exigences très élevées pour que des particuliers aient le droit de déposer une telle plainte » contre un Etat.

Toutefois, elle avait ajouté qu' »une association qui remplit certaines conditions peut avoir le droit d’intenter une action en justice sur le climat ».

Obligations légales de l’Etat

Aurora a donc demandé au tribunal de district de Nacka, où la première plainte est toujours en instance, de pouvoir reprendre ces poursuites en tant qu’association. « Si le tribunal conclut que ce n’est pas possible, Aurora poursuivra à nouveau l’Etat en justice », a déclaré l’association dans un communiqué.

« D’une manière ou d’une autre, Aurora continue de porter devant les tribunaux suédois la question des obligations légales de l’Etat suédois dans le cadre de la crise climatique », ajoute-t-elle.

L’action en justice d’Aurora, la première du genre dans le pays, exigeait que la Suède prenne des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les limites de ce qui est « techniquement et économiquement faisable ».

Une chance à ne pas « gâcher »

Le Conseil suédois de la politique climatique et l’Agence de protection de l’environnement ont tous deux récemment averti que les politiques du gouvernement de droite suédois entraîneraient une augmentation des émissions.

Ces deux organismes ont jugé que la Suède n’était pas sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs climatiques et respecter les engagements de l’Union européenne. La ministre suédoise du climat, Romina Pourmokhtari, a déclaré qu’elle n’était « pas particulièrement préoccupée » par ces rapports.

« Si des puissances riches, fortement émettrices et pleines de ressources comme l’Etat suédois agissent immédiatement pour changer fondamentalement leurs systèmes économiques, nous avons une chance de sortir de ces crises planétaires et de construire un monde durable et juste. Nous ne pouvons pas laisser l’Etat gâcher cette chance », a déclaré Ida Edling, porte-parole d’Aurora.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) avait condamné la Suisse en avril 2024, estimant qu’elle ne faisait pas assez d’efforts pour lutter contre le changement climatique. En décembre 2019, la Cour suprême des Pays-Bas a ordonné au gouvernement de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 25 % d’ici à 2020, dans une autre affaire historique portée par une ONG.