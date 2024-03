Des peintures françaises du 19e siècle à voir au MAH de Genève

2 minutes

(Keystone-ATS) Le Musée d’art et d’histoire (MAH) de Genève présente jusqu’au 18 août une nouvelle exposition consacrée aux peintures françaises du 19e siècle. “De bleu, de blanc, de rouge” est le fruit d’une collaboration avec l’Université de Genève, qui a mobilisé plus de 60 chercheurs et 40 étudiants pendant trois ans.

Cette exposition temporaire vise à faire connaître au public, non seulement un pan important des collections du MAH, mais aussi les enjeux propres à un projet de valorisation patrimoniale, indique le MAH. Elle est présentée dans plusieurs espaces du parcours des Beaux-Arts.

Au total, 212 tableaux ont été étudiés et font l’objet de la publication d’un catalogue. Quelques oeuvres sont mises en évidence, dont la “Vue d’Auvers avec champ de blé” de Vincent van Gogh (1853-1890). “La Terrasse de Méric” de Frédéric Bazille (1841-1870) et un pastel d’Edouard Manet (1832-1883), tous deux prêtés pour l’occasion, sont aussi exposés.

Le public pourra aussi découvrir des objets en lien avec le métier du peintre à l’époque. Un atelier d’artiste, des couleurs, de l’outillage et des instruments d’optique seront exposés pour mieux comprendre le travail des peintres et des dessinateurs du 19e siècle. Il sera aussi question de peinture en plein air.

La coopération entre le MAH et l’Université de Genève s’est déroulée entre 2020 et 2023. Elle a permis une étude complète des 212 tableaux. Les peintures flamandes et hollandaises (2002-2009) puis italiennes et espagnoles (2009-2015) avaient aussi fait l’objet d’un programme de valorisation similaire.