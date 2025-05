Deux kayakistes sauvés sur le Rhône à Verbois

Keystone-SDA

Deux kayakistes en difficulté sur le Rhône ont été secourus dimanche à Genève non loin du barrage de Verbois. Le fleuve étant en vidange en ce moment à cet endroit, il est interdit à la navigation, rappellent les sauveteurs qui ont dû intervenir en hélicoptère, dans des conditions particulièrement dangereuses pour eux, soulignent-ils dans un communiqué.

1 minute

(Keystone-ATS) Les opérateurs de la centrale des SIG à Verbois ont informé les secours à midi afin de signaler la présence de deux personnes en kayak sur le Rhône, à la hauteur de la passerelle de Chèvres. Sous l’effet du fort courant, l’embarcation dérivait rapidement en direction du barrage de Verbois, actuellement en phase de vidange du Rhône.

Moins d’un quart d’heure plus tard, un hélicoptère de la Rega survolait la zone avec des sauveteurs et un plongeur à son bord, les bateaux de secours ne pouvant eux non plus pas naviguer à cause de la vidange. Grâce à une parfaite coordination entre les différentes équipes de secours, les sauveteurs ont pu récupérer de justesse les deux kayakistes.

Les deux hommes présentaient une légère hypothermie mais n’ont pas nécessité de transport aux HUG. L’embarcation, quant à elle, n’a pas pu être récupérée et a franchi le barrage de Verbois, note encore le Service incendie secours de Genève.