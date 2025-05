Disney dépasse les attentes au 2e trimestre

Keystone-SDA

Le groupe Disney a publié mercredi des résultats supérieurs aux attentes, portés par des gains d'abonnés et une rentabilité améliorée sur le streaming ainsi qu'un rebond de ses parcs d'attraction aux Etats-Unis.

(Keystone-ATS) Le bénéfice net ressort à 3,4 milliards de dollars (2,8 milliards de francs), selon un communiqué, nettement au-dessus de celui du même trimestre de l’année précédente (216 millions), lesté par une dépréciation d’actifs liée à sa filiale indienne.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, donnée la plus suivie par les marchés financiers, le bénéfice atteint 1,45 dollar, soit sensiblement plus que les 1,19 dollar prévus par les analystes, selon un consensus établi par FactSet.

Sur les trois premiers mois de l’année, qui correspondent au deuxième trimestre comptable du groupe, le géant du divertissement a engrangé 1,4 million d’abonnés supplémentaires à sa plateforme de vidéo en ligne Disney+, qui en compte désormais 126 millions.

C’est un redressement, après un recul sur le dernier trimestre de l’an dernier (-700’000), alors que Wall Street anticipait une nouvelle contraction.

Dynamisme des parcs d’attraction

En y ajoutant les abonnés à sa plateforme Hulu, dont la programmation vise davantage les adultes que Disney+, le groupe compte 180,7 millions de comptes, soit 2,5 millions de mieux par rapport au trimestre précédent.

Devenu rentable en 2024 seulement cinq ans après son lancement, le streaming a enregistré un bénéfice opérationnel septuplé sur un an.

Disney ne prévoit néanmoins qu’une « progression modeste » de son portefeuille Disney+ sur le trimestre en cours.

Le groupe de Burbank (Californie) a pu également compter sur le dynamisme retrouvé de ses parcs d’attraction et croisières aux Etats-Unis, dont les recettes ont grimpé de 9% sur un an (2% seulement au trimestre précédent).

Cette performance tient, pour partie, à la hausse des dépenses moyennes par visiteur dans les parcs et à un volume plus important de croisières, notamment grâce à un renforcement de la flotte de navires.

La croissance aux Etats-Unis a fait plus que compenser le fléchissement à l’international (-5%), attribué à un ralentissement de la fréquentation des parcs chinois.

La troisième branche principale de Disney, la diffusion d’événements sportifs, principalement via le groupe de télévision ESPN, a elle aussi vu ses revenus monter, mais sa rentabilité s’est dégradée du fait de coûts plus élevés, de production notamment.

Au total, le chiffre d’affaires s’affiche à 23,6 milliards de dollars, en hausse de 7% par rapport à la même période de 2024.

La publication a été bien accueillie par le marché et dans les échanges préalables à l’ouverture de Wall Street, le titre gagnait plus de 6%.