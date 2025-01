Donald Trump dit espérer éviter des frappes contre l’Iran

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a dit jeudi espérer éviter des frappes contre les sites nucléaires de l'Iran, l'ennemi juré des Etats-Unis et d'Israël. Il affirme vouloir un "accord" avec Téhéran.

(Keystone-ATS) Interrogé par une journaliste pour savoir s’il soutiendrait des frappes contre ces sites, il a répondu qu’il allait s’entretenir de la question avec des « personnes de très haut niveau », sans préciser lesquelles ni quand. « Ce serait vraiment bien si l’on pouvait résoudre ce problème sans avoir à franchir cette étape supplémentaire », a-t-il dit.

Le président Trump s’exprimait dans le bureau ovale à la Maison-Blanche après avoir signé plusieurs décrets. « Il faut espérer que l’Iran conclura un accord et, si ce n’est pas le cas, je pense que ce n’est pas grave non plus », a-t-il encore affirmé.

Accord sur le nucléaire

Donald Trump a été l’artisan d’une politique dite de « pression maximale » envers l’Iran durant son premier mandat présidentiel (2017-2021).

Il avait retiré les Etats-Unis en 2018 de l’accord international sur le nucléaire iranien, conclu trois ans auparavant et qui offrait à Téhéran un allègement des sanctions en échange d’une limitation de ses ambitions nucléaires.

Donald Trump a plusieurs fois suggéré, lors de sa campagne, qu’Israël pourrait frapper des installations nucléaires iraniennes.

Selon le New York Times, Elon Musk, l’entrepreneur milliardaire et proche de Trump, a rencontré un haut responsable iranien après l’élection présidentielle du 5 novembre pour tenter de désamorcer les tensions.